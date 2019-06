RIETI - Una bambina di 11 anni del Reatino, Sofia, in auto con il padre e una donna è morta nel pomeriggio di lunedì in un incidente stradale. L'incidente è avvenuto sulla A4, in località Serracapriola, al chilometro 498, tra Poggio Imperiale (Puglia) e Termoli (Molise).

Sul posto è intervenuta la polizia stradale di Vasto Sud e i vigili del fuoco di San Severo. Da una ricostruzione, l'auto su cui viaggiavano le tre persone, una Opel Vectra, per cause da accertare, è sbandata, ha urtato il guard rail e si è ribaltata. L'uomo e la donna sono rimasti feriti in modo grave e sono stati trasportati in ambulanza alla Casa Sollievo Sofferenza, mentre per la piccola, purtroppo, non c'è stato nulla da fare e la salma è ora all'obitorio di San Severo.

Le persone coinvolte abitavano a Rieti.







