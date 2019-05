RIETI - La Procura di Rieti ha emesso tre avvisi di garanzia per altrettanti medici, in seguito alla morte, lo scorso 30 aprile, di una donna di 70 anni all'ospedale de Lellis di Rieti. Il marito e i figli hanno presentato la denuncia in Questura.

Indagini preliminari in corso, l'imputazione provvisoria è quella di omicidio colposo.



