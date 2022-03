RIETI - Una donna è morta nella frazione di Cenciara di Concerviano, in un incendio.

La donna è rimasta bloccata in un incendio di sterpaglie e foglie nel giardino e ha perso la vita, non riuscendo a evitare il fuoco. Sul posto sono intervenuti ambulanza del 118, vigili del fuoco e carabinieri, ma per la donna non c'era più nulla da fare.