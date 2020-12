Non risponde al telefono e al citofono: donna trovata morta all'interno della propria abitazione dalle forze dell'ordine

RIETI - Il corpo senza vita di una donna di 71 anni è stato rinvenuto all'interno della propria abitazione nel Comune di Greccio lungo la strada Greccio-Spinacceto. L'allarme era stato lanciato in quanto l'anziana (F.A.) non rispondeva più alle chiamate telefoniche e al citofono di casa. Poi nella scorsa serata, poco dopo le 22, sono intervenuti i carabinieri e i vigili del fuoco che una volta all'interno della casa hanno rinvenuto il corpo senza vita della 71enne. Sul posto anche il personale sanitario del 118 ed il medico legale per la constatazione del decesso e le formalità rito. La morte sarebbe avvenuta per cause naturali.



© RIPRODUZIONE RISERVATA