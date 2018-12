Ultimo aggiornamento: 16:16

RIETI - La disponibilità verso gli altri. Nelle parole di chi la ricorda, il tratto indimenticabile di Antonella Salvati era il non risparmiarsi mai per nessuno, fosse anche soltanto la richiesta di un consiglio o di un aiuto ben più concreto. Quando poteva, non si tirava mai indietro: e oggi, al quartiere Borgo, è lutto per la scomparsa di uno dei suoi volti più conosciuti, di Antonella che la sua vita l’aveva riempita con una famiglia numerosa e stimata, con il lavoro dove era reputata fra le migliori sul campo, oltre al volontariato e all’affetto per la Festa del Sole, alla quale, durante tutto l’anno, non faceva mai mancare la sua vicinanza.Antonella, scomparsa stamattina, 7 dicembre, all'ospedale di Terni a 61 anni dopo aver lottato contro malattia, era una delle anime del quartiere Borgo, mamma di Flavia, Claudia e Giulia (collaboratrice de Il Messaggero) e moglie di Marcello Moroni, anima indispensabile della Festa del Sole, da sempre braccio destro di Renato Buccioni, patron della Festa. Soprattutto l’impegno di Marcello e di Giulia aveva coinvolto da sempre l’intera famiglia all’interno della macchina organizzativa della Festa, cosicché vederli tutti insieme, in una domenica di metà luglio – chi impegnato materialmente sulla riva del fiume e chi a fiancheggiare moralmente gli affanni della macchina organizzativa - era la bella consuetudine della famiglia Moroni, che si spendeva tutta per l’appuntamento popolare più bello della città.All’Istat, l’istituto nazionale di Statistica, la professionalità di Antonella, impegnata nel campo delle rilevazioni di mercato, era fra le più riconosciute. Poi, a partire dalla fine degli anni ’90 e per tutto il decennio successivo, Antonella era stata anche volontaria del soccorso nella Croce Rossa di Rieti, partecipando alle tante attività messe in campo dalla sezione reatina, sintesi del suo donarsi per gli altri. A ricordarla, anche l’associazione culturale Case San Benedetto, della quale Antonella era fra i membri più attivi, instancabile come sempre.Martedì 11 dicembre, alle 11, nella chiesa di San Michele Arcangelo, l’abbraccio del suo quartiere e di quanti hanno avuto la fortuna di conoscerla.