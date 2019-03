IL CARTELLONE

RIETI - Al via la seconda Rassegna del Teatro e dello Spettacolo Musicale della Bassa Sabina. La location è quella del Teatro San Michele Arcangelo a Montopoli. La kermesse di alto profilo è organizzata dall’associazione di volontariato “...Niente fischi! ...Si recita!” nelle persone della cantante e attrice Silvia Lastilla e degli attori e registiAldo Lops e Marina Vitolo che ringraziano per la disponibilità del il parroco di Montopoli don Deolito Espinosa, responsabile del Teatro San Michele. La Rassegna è dedicata al grande Teatro e allo Spettacolo Musicale del panorama Nazionale, con interpreti di primaria importanza e di indiscussa fama.Il prossimo 30 Marzo si inizia con la commedia "Non è una Tragedia” scritta, diretta ed interpretata da Geppio Di Stasio con Wanda Pirol e Rino Santoro, vale a dire il Gotha del Teatro delle Muse di Roma, attori che si possono fregiare del fatto dia aver recitato con le Compagnie Teatrali dei De Filippo, dei Giuffrè, Buzzanca. Si prosegue poi il 7 Aprile con Marco Marzocca recente interprete con Gigi Proietti di Una pallottola nel cuore e Cavalli di battaglia. Successivo spettacolo il 12 Maggio con l'altra grande interprete Francesca Nunzi attualmente protagonista di Aggiungi un posto a tavola e Cuori scatenati. Si chiude il primo giugno con Paolo Triestino, protagonista dei più replicati spettacoli teatrali degli ultimi anni da Ben Hur a La cena dei cretini e attualmente in scena con Que Serà.Una golosa occasione con un grande cartellone nel nuovo Teatro San Michele Arcangelo di Montopoli pronto ad accogliere l’importante manifestazione.Inoltre la "...Niente fischi!...Si recita!" organizzatrice della Rassegna, propone agli spettatori la possibilità di cenarecon gli Artisti presso il Ristorante Rosmarino di Stimigliano Scalo.Info e prenotazioni della Rassegna ai seguenti numeri: 389 6793095 / 3395318478. Biglietto posto unico €15,00 Abbonamento 2 Spettacoli €25,00 Abbonamento 3 Spettacoli €35,00 Abbonamento 4 Spettacoli €40,00. Offerte riservate ai Centri Anziani col biglietto posto unico €10,00 così come ai gruppi (minimo 20 persone).