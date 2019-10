Francesca Nunzi

RIETI - Dopo il debutto con lo spettacolo “Roma – Napoli” che ha aperto la stagione teatrale 2019-20 di Montopoli, si è già pronti col secondo spettacolo in cartellone: in prima e esclusiva nazionale, domenica 6 ottobre alle 18 presso il Teatro San Michele Arcangelo a Montopoli di Sabina va in scena LeDeeCadute – La Caduta delle dee. Spettacolo di e con Francesca Nunzi (nella foto). Un brillante one woman show che ha per protagoniste le Dee della mitologia, ormai rassegnate al passare inesorabile del tempo.«Poiché nessuno le adora più , finisce improvvisamente per loro la magia dell’ eternità divina – spiega l’attrice – e piombano nella più misera e triste rassegnazione umana che le porterà a rivedere un po’ tutto il loro antico stile di vita. Da Giunone a Ebe, dea minore, vi racconteranno con ironia la loro caduta facendovi sicuramente divertire e, perché no, ricordandovi pure un po’ di buona mitologia».Nello spettacolo la Nunzi racconta di una Giunone cornuta, una Minerva in analisi, una Venere che non vuole sfiorire, una Diana innamorata una Ebe alcolista, una Megera brutta che vorrebbe fare la showgirl.Info e prenotazioni: Silvia Lastilla 3395318478 oppure Aldo Lops 3896793095