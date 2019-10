L'INIZIATIVA, PROGRAMMI E ISCRIZIONI

RIETI - Tutti in scena a Montopoli con “On Stage!” il Laboratorio teatrale della Compagnia dell’Inserenata e dell’Associazione Culturale Eureka in collaborazione con 747 Music Bistrot.Sono aperte le iscrizioni al Laboratorio teatrale organizzato da Compagnia teatrale dell’Inserenata e Associazione Culturale Eureka e diretto da Veronica Di Giacobbe e Gabriella Torre. Il corso inizierà mercoledì 9 ottobre alle 21 presso i locali del 747 Music Bistrot di via Ferruti a Montopoli di Sabina ed è aperto a chiunque voglia scoprire o migliorare le proprie capacità espressive. Si affronteranno esercizi sulla voce, le tecniche di respirazione e i primi e fondamentali elementi per una corretta dizione. Ma anche training, coordinazione e consapevolezza del proprio corpo in scena. Tutto il lavoro verrà poi concretizzato nel montaggio e messinscena di uno spettacolo finale. Si prevedono un totale di 60 ore di lavoro suddivise in incontri settimanali di 2 ore ogni mercoledì dalle 210 alle 23 presso gli spazi del 747 Music Bistrot. Per informazioni e prenotazioni: 3280033162 oppure 3803640039.