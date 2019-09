RIETI - Domenica 22 settembre alle 18, è il gran giorno per la Stagione Teatrale 2019- 2020 al Teatro San Michele Arcangelo di Montopoli con la prima stagionale. E l'esordio è di quelli che lasciano il segno.



Scritto, diretto ed interpretato da Francesca Nunzi e Marco Simeoli (nella foto) va in scena "Roma Napoli”.

Accompagnati al pianoforte dal Maestro Andrea Bianchi, questi due grandi attori del panorama nazionale ci porteranno con loro in un ipotetico viaggio in treno fra mille racconti, musiche e canzoni delle due città, ricche di gag e ricordi più o meno noti. Si va verso il tutto esaurito per cui chi vuole approfittare degli ultimi posti disponibili può prenotare ai numeri di telefono 3395318478 o 3896793095. © RIPRODUZIONE RISERVATA