RIETI - Ammanchi al comune di Montopoli in Sabina, nella sentenza di primo grado in tribunale è arrivata la condanna per i due imputati, per peculato. Si tratta di Gino Giannini, ex economo, condannato a 5 anni e 8 mesi, e l'ex impiegata Rosalba Caetani, condannata a 4 anni. Per entrambi c'è anche l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.



La provvisionale da versare alla parte civile, vale a dire al Comune di Montopoli, rappresentato dal sindaco, Antimo Grilli, è di circa 300mila euro.



L'ammanco complessivo dalle casse comunali era di circa 700mila euro.

Marted├Č 10 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 16:46



© RIPRODUZIONE RISERVATA