RIETI - Niente fischi...si recita. Domani, sabato 13 luglio, l’attesa conferenza stampa presso il Teatro San Michele Arcangelo di Montopoli alle 17 della stagione teatrale 2019-20. Saranno presenti gran parte degli artisti che prenderanno parte alla rassegna teatrale, alternandosi sul palco per diversi mesi in 18 distinti spettacoli. Finita la Conferenza incontreranno vis à vis con apericena presso il Caffè – Bistrot Allegory a Poggio Mirteto Scalo.“Niente fischi!...Si recita!”. Nel maggio 2018 questa Associazione culturale di volontariato presieduta dalla cantante e attrice Silvia Lastilla e dal fondatore e segretario Aldo Lops (attore e regista), riaffacciandosi nel panorama teatrale Sabino, sulla spinta della loro collega, Marina Vitolo, anch’essa attrice e regista, fa la conoscenza del parroco di Montopoli di Sabina, don Deolito Espinosa, con il quale nasce una collaborazione per lo sviluppo ed il completamento del rinnovato Teatro San Michele Arcangelo. Fra mille difficoltà la “Niente fischi!...Si recita!”, riesce attraverso due importanti donazioni di attività private della zona a far realizzare per il Teatro, le costosissime quinte di palcoscenico e grazie a propri tecnici di fiducia, viene anche completato a spese del parroco l’impianto audio/luci e regia.A febbraio scorso viene varata la "II^ Rassegna del Teatro e dello Spettacolo Musicale della Bassa Sabina" , che, sebbene organizzata in un batter d'occhio, senza fondi pubblici e fuori dai canoni ed i tempi teatrali, ottiene un clamoroso successo di pubblico e critica. In virtù di questo consenso, Silvia Lastilla ed Aldo Lops, organizzatori della stessa, per volontà del parroco don Deolito vengono formalmente deputati alla Direzione Artistica del Teatro San Michele Arcangelo di Montopoli di Sabina, per la prossima Stagione Teatrale Professionistica 2019/2020.Navigando sull'onda dell'entusiasmo, e di nuovo senza fondi pubblici, eccezion fatta per le sponsorizzazioni di 5 imprenditori privati, l’associazione ha diramato numerosi inviti a famosi artisti dello spettacolo e del panorama teatrale Italiano. L’adesione è stata plebiscitaria, tanto che dai 14 spettacoli previsti si è dovuti passare a 18 dal 22 settembre fino al 24 Maggio 2020. Nessun teatro della Bassa Sabina, ha mai ospitato un così cospicuo numero di artisti, tutti insieme in un’unica Stagione Teatrale di così alto livello e va evidenziato che la cosa ha sbalordito alcuni famosi teatri della Capitale, i quali, a loro detta, faticano non poco ad assemblare un Cartellone del genere.“Fa piacere sottolineare – spiega Aldo Lops che insieme alla moglie la presidente dell’associazione, Silvia Lastilla- che ben 15 Comuni della Bassa Sabina e 6 Comuni della limitrofa provincia di Roma, hanno dato l’assenso al patrocinio gratuito, facendo apporre il proprio logo su tutto il materiale pubblicitario, che, gioverà senza dubbio al prestigio degli stessi e della "...Niente fischi!... Si recita!".Gli ArtistiQuesti i nomi degli Artisti, che animeranno la prossima stagione teatrale: Giovanni Baglioni, Fiona Bettanini, Pino Cangialosi, Gennaro Cannavacciuolo, Titti Cerrone, Federica Cifola, Roberto Ciufoli, Elisabetta De Vito, Geppi Di Stasio, Anna Ferruzzo, Gianluigi Fogacci, Michele La Ginestra, Silvia Lastilla, Aldo Lops, Marco Marzocca, Francesca Nunzi, Gianfranco Phino, Wanda Pirol, Nicola Pistoia, Carlotta Proietti, Diego Ruiz, Rino Santoro, Roberta Sanzò, Stefano Sarcinelli, Grazia Scuccimarra, Marco Simeoli, Paolo Triestino, Marina Vitolo, Massimo Wertmuller.