A Montopoli di Sabina arriva il tour buonista con Massimiliano Loizzi

RIETI - Mercoledì sera alle 20.30 presso il Teatro comunale "San Michele Arcangelo" di Montopoli di Sabina arriverà Massimiliano Loizzi, comico, attore e uno dei volti del “Terzo Segreto di Satira”.

Il tour. Il tour che sta portando in giro per l’Italia con lo spettacolo di mercoledì sera a Montopoli è iniziato il mese scorso. Il "Tour Buonista" è uno spettacolo che sogna e immagina un mondo diverso e racconta quello attuale attraverso la satira. Il Tour Buonista è a sostegno di onlus e associazioni come Sheep Italia, Emergency, We World che concretamente lavorano giorno dopo giorno per cambiare e migliorare l’idea di società ed è in collaborazione con Arci e Radio Popolare.

Gli organizzatori. La tappa di Montopoli del tour è frutto della sinergia tra la Cooperativa sociale Magliana 80 e il SaiI Senza Frontiere di Montopoli di Sabina, il Comune di Montopoli di Sabina, MenteLocale-odv e Liberi sulla Carta.

L’evento è ad ingresso gratuito.