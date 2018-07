di Samuele Annibaldi

RIETI - Proseguono i grandi eventi al Teatro San Michele di Montopoli in Sabina. Direttamente da Tale e quale show, Maria Grazia Fontana ed i suoi Funki's Retireds approdano in Sabina per uno spettacolo questa sera alle 19. Info e prenotazioni 3395318478 /3896793095. Per chi vorrà potrà anche andare a cena dopo lo spettacolo con gli artisti previo prenotazione.

Domenica 1 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 11:32



