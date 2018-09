IL PROGRAMMA

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Inizia domani, giovedì 27 settembre, a Montopoli la festa più sentita, quella dedicata al Santo Patrono San Michele Arcangelo. Un intero paese mobilitato con il comitato organizzatore presieduto da Giorgio Petrignani al lavoro già da mesi.«Sono orgoglioso – dice il presidente - di aver ricevuto l'incarico di presidente del comitato organizzativo della festa patronale per l'anno 2018. Spero di riuscire a trasmettere, a tutte le persone che decideranno di partecipare all'evento, l'emozione e l'amore che abbiamo messo, insieme a tante persone, nell'organizzazione dell'evento. Un ringraziamento particolare al nostro parroco per averci dato la possibilità di riscoprire il significato dello stare insieme e della collaborazione».Il parroco don Deolito ha aggiunto: «Mi sono rivolto alla popolazione per organizzare la festa patronale e tante persone hanno risposto positivamente al mio appello. Il mio desiderio è di riuscire a creare un momento di comunione, di fratellanza e di preghiera per tutta la comunità montopolese».San Michele Arcangelo patrono di Montopoli con la festa che inizia giovedì pomeriggio con l’animazione per i bambini, alle 19 stand gastronomici in funzione e alle 21 si balla con l’orchestra Liscio e Gasato mentre alle 23 cornetti caldi. Venerdì apertura delle cantine nel centro storico del paese. Un percorso gastronomico con le informazioni per i visitatori che saranno fornite all’ingresso del paese. L’animazione per vie e piazze è curata dalla cover band di Vasco Rossi “Siamo solo noi” in piazza del Comune, dal dj Guglielmo Rantica, ballo liscio e teatro. Mercati artigianali e pesca. Sabato giorno di San Michele riti religiosi e in serata processione. A seguire l’assegnazione del premio della bontà 2018, il concerto della banda musicale di Montopoli diretta dalla maestra Anna Di Mario e poi l’esibizione della corale di Kohila Vald, paese dell’Estonia gemellato con Montopoli. Domenica la replica della festa finale del Grest 2018 coi ragazzi in corteo in costume medievali e a metà pomeriggio le pizze fritte.