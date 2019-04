I NUMERI DEL CONCORSO

RIETI - Domenica 5 maggio alle 15, presso il 747 Music Bistrot di Montopoli di Sabina, si svolgerà la cerimonia di premiazione del concorso di poesia “Libera i tuoi versi…poetando a Montopoli”.«Dato l’alto numero di partecipanti al concorso - spiega l’organizzatrice ed ideatrice del concorso Valentina Alfei, vice sindaco del comune di Montopoli di Sabina - abbiamo chiesto aiuto con un avviso ai proprietari di locali. Per motivi di sicurezza e per dare l’opportunità a tutti, genitori, parenti e amici dei partecipanti, non potevamo tenere la cerimonia presso la nostra biblioteca comunale».Le oltre 150 poesie giunte da ogni parte d’Italia sono state giudicate da una giuria di esperti e appassionati del genere. «Ringrazio per la collaborazione - ha detto Alfei - il comitato soci Coop di Montopoli e fratelli Micheli di Micheli Alessio, oltre ai proprietari del 747 per l’ospitalità e un ringraziamento speciale a Fabiana Ammiraglia per la grafica». Al primo classificato verrà regalato un week end al Monte degli Elci b&b di Toffia di Claudia Zonetti. L'ingresso per assistere all’evento è gratuito. Novità di quest’anno la collaborazione con Radio Clan destino, la prima web radio della Sabina i cui conduttori intervisteranno i vincitori e gli ospiti del concorso.«Siamo anche stati inseriti negli appuntamenti de Il Maggio dei Libri 2019 - continua la conduttrice della serata, Valentina Alfei - la Campagna Nazionale del Mibac di promozione della lettura che vuole favorire e stimolare l’abitudine a leggere, elemento questo, considerato chiave della crescita personale, culturale e sociale. Questa edizione la voglio dedicare a Marcello Tedeschi - conclude Alfei - un poeta bocchignanese (nella foto) che ci ha lasciato in questi giorni e che ha vinto ben 2 concorsi».