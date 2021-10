Venerdì 15 Ottobre 2021, 11:59

RIETI - Nasce a Montopoli “Cerchio+”, una nuova associazione di volontariato contro la violenza di genere. Un progetto che prende vita dall’impegno di tre donne sabine, fortemente legate al territorio e desiderose di aiutare le vittime di violenza supportandole a livello psicologico e sociosanitario. Un obiettivo importante, per cui le attiviste agiranno attraverso sportelli d’ascolto, case rifugio, seminari ed incontri per sensibilizzare i cittadini sulla tematica e sul valore sociale delle donne.

Particolare attenzione rivolta alla Sabina, dove l’associazione opererà con l’appoggio degli Enti territoriali per sensibilizzare contro la violenza domestica, fenomeno sempre più preoccupante anche nelle piccole realtà.

Esordio casalingo per “Cerchio+”, che a partire dalle 15.30 e per tutto il pomeriggio di domani, terrà il suo incontro inaugurale presso la biblioteca comunale di Montopoli: nell’arco della giornata molti ospiti si avvicenderanno per esplorare tematiche sociali e psicologiche legate alla violenza di genere.

Un primo passo significativo per questo nuovo progetto, figlio dei forti ideali di diverse donne della Sabina, che così ribadiscono il loro impegno: “Siamo convinte che la violenza, in ogni sua forma, vada contrastata consolidando sempre di più la consapevolezza dell’importanza di essere libere, di essere autonome, di essere donne”.

L’appuntamento è quindi per domani a Montopoli, a partire dalle 15.30, per conoscere più da vicino “Cerchio+” ed esplorare il fenomeno della violenza di genere.