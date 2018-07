CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

RIETI - «In Appello chiederemo che venga eseguita la perizia contabile che non è stata disposta nel corso del processo di Rieti e un nuovo esame delle prove che i giudici hanno ritenuto decisive per condannare il mio assistito Gino Giannini con l’accusa di aver sottratto somme al Comune». Ad annunciarlo, all’indomani del deposito delle motivazioni della sentenza emessa dal tribunale lo scorso maggio, è l’avvocato Cristiano Euforbio, difensore dell’ex economo condannato per peculato a cinque...