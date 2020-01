LA BONIFICA DELL'AREA

RIETI - Dopo l’autopsia disposta dal magistrato ed eseguita all'ospedale de Lellis di Rieti lo scorso fine settimana, sulla salma del 54enne Luciano Ventucci, morto all’alba del primo dell’anno a seguito del rogo che si è sviluppato nella casa di via Fontanelle nelle campagne di Montopoli, si aspetta ora di conoscere la data delle esequie. Tra domani, al massimo dopodomani, si dovrebbe conoscre la data dei funerali che si celebreranno a Montopoli.Riguardo invece l’incendio originato probabilmente da un cortocircuito di un apparecchio elettrico (a dirlo in maniera definitiva sarà la perizia disposta dalla Procura della Repubblica) e poi divampato nell’abitazione rurale dell’uomo, con difficoltà a deambulare, e che non ha lasciato scampo all’ex ambulante, solo in casa in quel momento e colto nel sonno senza possibilità di chiamare aiuto, le fiamme hanno divorato praticamente tutto quanto era all’interno della casa, compreso il tetto in eternit. Nell’incendio erano morti anche alcuni animali domestici (cani e gatti). All’indomani della tragedia i vigili del fuoco avevano presentato anche una relazione al sindaco di Montopoli, Andrea Fiori, nella quale si evidenziava il fatto che il tetto in eternit era andato a fuoco e dunque la necessità di una bonifica dell’area che peraltro è stata sottoposta a sequestro da parte dell’autorità giudiziaria. Ieri il sindaco ha emesso l’ordinanza nei confronti del proprietario della casa andata a fuoco e delle pertinenze, affinchè si provveda alla ripulitura, bonifica dell’area e alla rimozione dell’eternit.