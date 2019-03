LE MOTIVAZIONI

L'INIZIATIVA

IL PROGRAMMA DEL BACK TO CAMPI DAY 2019

RIETI - Una Giornata solidale e di conoscenza e approfondimento sulle buone pratiche di tutela e rinascita dei territori colpiti da calamità naturali, in programma domenica prossima a Montebuono. Un cartellone fitto in questa particolare giornata che gli organizzatori hanno voluto chiamare “Back to Campi day 2019”.“Il sisma devastante nel Centro Italia del 2016 ha sconvolto radicalmente la vita di tanta gente – spiegano i promotori dell’iniziativa- la violenza inaudita dell’evento, ha spazzato via case, comunità, storie, famiglie.In quel momento il sentimento prevalente di quelle popolazioni è stato probabilmente lo sconforto totale, l’abbattimento, la voglia di scappare dalla realtà circostante.Ma presto loro stessi hanno valutato che non potesse esserci niente di più sbagliato.Ed è proprio in quei momenti che hanno fortemente sentito la spinta e la volontà che ci si deve compattare e rimboccare le maniche per cercare di ripartire prima possibile. La grande solidarietà del popolo italiano si è da subito attivata per dare sostegno a chi aveva bisogno. Molte sono state, da quel momento in poi, le iniziative di singoli cittadini e di Associazioni ed Istituzioni anche del nostro territorio finalizzate a fornire aiuti concreti alle persone colpite. Quei tragici giorni hanno anche indotto una più alta consapevolezza della fragilità dei nostri territori e di quanto fosse necessario essere il più possibile preparati ad affrontare le emergenze”.Da questa considerazione è nata l’idea di organizzare questo evento domenica a Montebuono che ha l’obiettivo di tenere insieme la solidarietà e la consapevolezza dei rischi. Ed anche per non dimenticare chi tutt’ora vive in grandissime difficoltà. L’organizzazione fa capo al Comune di Montebuono, la Comunità Montana della Sabina di Poggio Mirteto l’Arc Motociclisti Sabinacci di Montebuono, la Pro Loco Campi di Norcia ed il Circolo ricreativo Anziani di Montebuono.Appuntamento alle 10 presso la Sala Polivalente del Belvedere Mostocotto a Montebuono. Presentazione del Piano di Emergenza Intercomunale di Protezione Civile della Comunità Montana della Sabina con gli interventi di tecnici e del Presidente Stefano Petrocchi e la partecipazione del Gruppo Protezione Civile di Casperia. A seguire la proiezione del film “La botta grossa” - Storie da dentro il terremoto. Un film di Sandro Baldoni - Nastro d’Argento Cinema del Reale 2018. Saranno presenti alla proiezione il regista Sandro Baldoni ed il Presidente della Pro Loco di Campi di Norcia, Roberto Sbriccoli. Infine la presentazione del progetto di rinascita del territorio “Back To Campi”a cura di Roberto Sbriccoli, Presidente Pro Loco Campi di Norcia. Si chiude col pranzo solidale a cura dei Motociclisti Sabinacci di Montebuono con il ricavato che sarà devoluto interamente a sostegno del progetto.Per ulteriori informazioni e prenotazioni pranzo: info@sabinacci.it fiorenzo@sabinacci.itAttilio 327.8825334 - Fiorenzo 329.6504406