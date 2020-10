RIETI - Claudio Antonelli è il nuovo sindaco di Montebuono.



Il Comune è andato al ballottaggio tra Antonelli e Mariella Mariani, dopo che avevano ottenuto gli stessi voti. Nel ballottaggio ha prevalso Antonelli. Alla fine per Antonelli i voti sono stati 286 (52,77 per cento) mentre per Mariani 256 (47,23 per cento). Ultimo aggiornamento: 17:17 © RIPRODUZIONE RISERVATA