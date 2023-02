A Montebuono torna "MisSposa": ecco tutti i premi / Le foto

RIETI - Dopo due anni di stop forzato, a causa della pandemia la scorsa settimana presso la Sala polivalente Belvedere Mostocotto, a Montebuono, si è tenuta la finale del concorso MisSposa 2020/2022 e la prima tappa del 2023. Una ventina di concorrenti si sono sfidate a colpi di bellezza.

Le premiate. Ad aggiudicarsi il titolo di MisSposa 2020/22 è stata Ludovica Miscia (Sant'Oreste), vincitrice anche delle fasce sponsor: Piccolo Mondo Fiorito di Magliano e IFR di Poggio Mirteto; seconda classificata Maria Rinaldi (Rieti) e terza classificata Crismlady di Magliano Sabina. Per la sezione Curvy a pari merito, per la prima volta nella storia del concorso, si sono classificate Melissa Biondi da Marta (Viterbo) e la reatina Chiara Salustri, vincitrice anche della fascia: Atelier Mille e una Notte di Civita Castellana. Per la categoria Lady invece ha vinto il titolo Patrizia D'Arpino da Fiumicino, seguita al secondo posto da Alessandra Ziliotto da Ariccia. Invece le prime miss del 2023 a cui spetta già un posto alle fasi finali del concorso sono: Sara Cristofani eletta Miss Montebuono e Letizia Del Signore di Civita Castellana scelta come La miss delle miss. In passerella è tornata anche la bellissima Veronica Ricci, reginetta che ha tenuto il titolo dal 2019, seduta poi in giuria insieme allo stilista Erasmo Fiorentino presidente di giuria, al maestro e coreografo della Social Dance di Maurizio Serafini, al consigliere comunale di Ardea Daniele Detti, alla coordinatrice per il Lazio della MDO, Carlotta Degli Innocenti e a Claudio Antonelli, sindaco di Montebuono, paese che ha ospitato la kermesse.

La kermesse. MisSposa porta in scena una kermesse unica nel suo genere, oltre alla moda e alla bellezza si alternano momenti, come l’ omaggio contro il femminicidio e la violenza di genere, le esibizioni canore di due concorrenti e l'immancabile tocco del gruppo di ballo Social Dance.

L'organizzatrice. “All' interno dell'evento - spiega l’organizzatrice Martina Tulli - è stato riservato spazio per omaggiare il lavoro degli allievi dell' Istituzione Formativa Ifr di Poggio Mirteto, sezione Estetica e Acconciatura, che con professionalità hanno curato l'immagine delle concorrenti. Professionista ed oramai voce indiscussa del concorso è Katia Moscato che ha inoltre indossato un outfit oro della nuova collezione proposta dall'atelier Mille e una notte di Civita Castellana partner ufficiale del concorso. Ad immortalare il tutto con i suoi scatti è la professionista Annalisa Matticari dello studio Foto Art di Calvi dell'Umbria. Un ringraziamento speciale a tutti coloro che hanno lavorato nel backstage: Ramona, Beatrice, Bruna, Ylenia, Sabrina, Fabrizio, Simone e Maurizio.Per il Coordinamento audio e Luci invece un ringraziamento particolare va a Marco e Walter Giardino”.