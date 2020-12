RIETI - "Come misura di prevenzione contro il rischio di contagio da Covid-19, su indicazione dell'equipe Anticovid-19 della Asl di Rieti, gli alunni della scuola primaria del plesso di Montebuono sono stati messi da oggi in quarantena". A comunicarlo è il sindaco di Montebuono Claudio Antonelli in una nota.

