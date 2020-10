RIETI - Ballottaggio per le Amministrative a Montebuono.

Alle 12, l'affluenza è stata del 24,15 per cento. Al primo turno, alle 12, era stata del 18,42 per cento.



Il ballottaggio è tra Claudio Antonelli e Mariella Mariani che, al primo turno, hanno preso esattamente le stesse preferenze.



Seggi aperti oggi fino alle 23 e domani (lunedì), dalle 7 alle 15.