RIETI – Sorride “Pepo” Battella, nella foto che Antonello – suo fratello – ha caricato sul proprio profilo Facebook. Prova a ritrovare un pizzico di serenità l'intera famiglia Battella, ancora scossa dalla tragica morte di Alfredo, giovedì scorso a Grotti durante una gara-allenamento col suo Monte San Giovanni, che martedì ha onorato il suo funerale.Sorride e si congratula con la comunità dell'incantevole paesino sabino, incastonato tra il Tancia e la Piana reatina, il parroco don Valerio Shango perché l'appello rivolto dalla famiglia di Pepo nel donare i soldi destinati ai fiori per opere utili alla collettività, ha colpito nel segno. Tremilacinquecento euro sono stati già raccolti il giorno delle esequie nella chiesa di San Giovanni Evangelista, dove era stata messa a disposizione dei presenti, un bussolotto dove lasciare l'offerta. “Continua ridere – scrive sul suo profilo social Antonello Battella dialogando idealmente con Pepo – perché ieri abbiamo raccolto 3500 euro da utilizzare per una buona causa nel nostro paese, che ha dimostrato ancora una volta di essere un grandissimo paese. Per la tua quota ci penso io, tranquillo”.Il legame esistente tra Antonello ed Alfredo, insomma, resterà indissolubile e con loro anche quello di Marina, l'unica sorella della famiglia, che dopo la morte di mamma Albertina ha sempre rappresentato la chioccia di casa. Ed è proprio su queste basi che i progetti sui quali i Battella voglio confrontarsi per tenere vivo il ricordo di Pepo, troveranno sicuramente riscontro “sul campo”, lo stesso che ha permesso ad Alfredo di affermarsi, ma che giovedì – come ha ricordato don Valerio durante il funerale – ha interrotto la “partita” più importante. Che Alfredo, però, continuerà a giocare da lassù.“Scusamo se ti chiedo ancora di ridere – chiosa Antonello Battella in conclusione del suo post – ma se il destino vuole giocare con noi, adesso è il caso che cominciamo a giocare di rimando. Un bacio!”