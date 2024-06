RIETI - A Montasola si conferma nuovamente Vincenzo Leti. Il sindaco uscente con la sua lista Futuro e Tradizione vince largamente contro la sfidante Paola Petrucci, raccogliendo 244 voti contro 69. Il dato finale parla di un 77,96 percento per Leti che può festeggiare il terzo mandato consecutivo. Per Petrucci si trattava della prima candidatura per il ruolo di sindaco.

