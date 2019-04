Ultimo aggiornamento: 12:30

RIETI – Montasola si accinge a vivere un momento importante della propria storia con il passaggio ufficiale dei beni dell’Opera Pia Cimini al Comune sabino. Un evento che si concretizza a conclusione dell’iter burocratico avviato dalla Regione Lazio su richiesta della locale amministrazione comunale e che permetterà un effettivo rilancio dell’utilità pratica dei suddetti beni rispettando le finalità espresse nel 1712 dal benefattore Francesco Cimini a favore della popolazione di Montasola.In quell’epoca venne costruito in paese un ospedale (una rarità per quei tempi nel territorio sabino), acquisito un podere agricolo in località Palombara di Cottanello, due edifici nel centro di Roma, un palazzo nel centro storico di Montasola e un oratorio con annessa una cappella di elevato pregio architettonico. Il tutto costituisce un prezioso patrimonio che, con opportuni lavori di ristrutturazione che si potranno realizzare anche grazie al contributo di 960.000 euro ottenuto tramite il Progetto Bellezz@Italia, segnerà una pagina importante nel futuro del paese. Sabato 27 aprile, alle ore 20.30, si terrà nella sala polivalente di via Forcella (ex scuola elementare) la presentazione del progetto con la partecipazione del sindaco Vincenzo Leti e gli esperti che hanno contribuito con il proprio lavoro alla conclusione della procedura.Ci saranno gli interventi del dr. Mario Pagano, dirigente Regione Lazio e commissario straordinario Opera Pia che ha effettuato la ricognizione e la ricostruzione dei beni; la dott.ssa Filma Di Troilo, segretario comunale di Montasola che illustrerà il mantenimento degli scopi benefici a favore della locale popolazione; la dott.ssa Gentilina Cherubini, responsabile del servizio finanziario per la rideterminazione del bilancio con il passaggio dei beni; l’avv. Alessandro Pucci per la soluzione dei diversi contenziosi; l’ing. Andrea Bianchi, responsabile tecnico del comune per i progetti di ristrutturazione; l’ing. Anna Baldassarre, tecnico incaricato della progettazione. Il pubblico potrà intervenire con domande ed ulteriori delucidazioni.