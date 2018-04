RIETI - Breve sosta a Rieti per l'auto del Commissario Montalbano.



La Fiat Tipo grigia scura, utilizzata dal commissario nella serie televisiva tratta dai romanzi di Camilleri, si trovava a Rieti, per una breve sosta, prima di ripartire verso la Sicilia. E' una Fiat Tipo, dei primissimi anni '90, ancora con la targa con la provincia, in questo caso Ragusa, poi ritargata nella serie televisiva.

Mercoled├Č 4 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 14:03



