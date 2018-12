© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Monopoli, quando progetto fa rima con am‘B’izione. La società pugliese non si nasconde, una cittadina di calcio dove si può sognare in grande, tranquillamente, senza avere pressione alcuna.Eh sì, perché con l’acquisto di Federico Gerardi come centro boa in attacco, uno che ha militato sempre in serie B, l’asticella si alza, così come gli obiettivi, e i biancoverdi prenotano un posto tra i grandi.«Sinceramente le sto scoprendo ora queste notizie, non ne ero a conoscenza perché mi preoccupo solo del campo. E posso dire che in questo girone C ogni avversario vende cara la pelle, si fa fatica con tutti, anche con squadre di bassa classifica. Però il nostro obiettivo è sempre la vittoria».«Sinceramente no. Ho massimo rispetto ma non conosco l’avversario, io penso sempre alla nostra squadra».«Abbiamo dietro una società ambiziosa che sta lavorando molto bene, l’obiettivo è migliorare la posizione dell’anno scorso per poi giocarsi al meglio i playoff».«Vogliamo innanzitutto arrivare tra le prime cinque, poi nessuno ci vieta di sognare in grande».«Spero in un loro calo per poi magari riuscire a raggiungerli…».«I primi difensori siamo sempre noi attaccanti; corriamo e ci sacrifichiamo moltissimo, quindi il merito è di tutti, siamo una squadra molto compatta. È più facile per i difensori se gli facciamo arrivare pochi palloni solo da pulire».«Ho deciso di non esprimermi più sui gol che riuscirò a segnare in stagione; ogni anno che mi pronunciavo in materia, si riversava su di me una sfortuna incredibile, tempestato di infortuni».«È vero, per una cosa o un’altra non son mai riuscito ad arrivare a 10 gol in un anno. Ma, ripeto, mi limito a dire che voglio fare il meglio possibile ma di gol non voglio proprio parlarne», sorride.«All’inizio ero infortunato, poi ho iniziato a giocare, ma non con continuità e così faccio fatica. Vista la mia struttura fisica ho bisogno di minutaggio perché ci metto più tempo degli altri ad entrare in condizione».«È una domanda che va girata a chi di competenza. Comunque Ettore è una seconda punta e si completa molto bene con me. Purtroppo solo una volta in stagione abbiamo giocato insieme. Ma l’importante è il risultato di squadra».