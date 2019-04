L'ELENCO DEI CONVOCATI

RIETI - Ultimi novanta minuti di passione e di festa, ma forse anche gli ultimi novanta minuti allo Scopigno per Capuano da allenatore del Rieti. Domani alle ore 15 (live su ElevenSports), il Rieti riceve il Monopoli per l'ultima gara casalinga della stagione, penultima del campionato. I tifosi sono pronti ad omaggiare la squadra ed un Ezio Capuano che nella conferenza pregara si è sbottonato sul suo futuro. In sintesi, difficile una permanenza a Rieti, a patto che la società non avrà obiettivo di competere per obiettivi più alti rispetto alla salvezza: "Ad un certo punto della carriera credo sia normale avere l'ambizione di grandi piazze, di lottare per obiettivi diversi da questo. Non ho ancora parlato con la società, lo farò dopo la partita di Catania, in questo momento Curci è impegnato a trovare nuove forze". Capuano sempre più lontano da Rieti, ma con una certezza: "Questa stagione è una delle pagine più belle del mio libro Cuore". Nessuna distrazione, perché il Monopoli arriva allo Scopigno voglioso di conquistare punti importanti per mettere in cassaforte i playoff. Proprio i playoff sono quasi un rimpianto per il Rieti: "Senza penalizzazione, ma soprattutto pensando alle due gare di Siracusa e Rende, con tutti i problemi avuti, probabilmente oggi parleremmo di altro". La squadra è pronta, anche se non ci sarà turnover: "Questi ragazzi non hanno biosgno di regali, i regali si fanno al Luna Park, metto in campo la squadra che reputo migliore per vincere". Per stessa ammisione del tecnico, magari a partita in corso, potrebbe esserci qualche esordio, magari quello di Corinti, visto che Spadini aveva già assaggiato il campo in occasione della sfida casalinga contro la Berretti del Matera. Marcone squalificato, pali affidati a Costa, mentre per il resto si va verso la conferma della formazione tipo con Delli Carri, Mattia e Gigli in difesa, De Vito e Brumat sugli esterni, e coppia d'attacco formata da Maistro e Gondo, che resta in vantaggio su Cernigoi, alla ricerca del primo gol casalingo in stagione. Stesso modulo per il Monopoli, che recupera il capocannoniere stagionale Mangni dopo la squalifica. Sarà festa dunque, sugli spalti ed in campo, con i tifosi pronti ad omaggiare i protagonisti della salvezza con cori e coreografie, mentre proprio i giocatori sfileranno sul terreno di gioco al termine della partita.Costa, Spadini, Brumat, Delli Carri, De Vito, Gigli, Mattia, Scardala, Tiraferri, Zanchi,Cericola,Carpani, Garofalo, Grillo, Marchi, Palma, Xavi, Corinti, Cernigoi, Gondo, Maistro, Svidercoshi, TommasoneCosta; Delli Carri, Gigli, Mattia; Brumat, Carpani, Palma, Marchi, De Vito; Maistro, Gondo. All. CapuanoPissardo; Gatti, De Franco, Mercadante; Fabris, Scoppa, Paolucci, Zampa, Donnarumma; Gerardi, Mangni. All. ScienzaLuca Angelucci di Foligno (Somma - Martinelli)Virtus Francavilla - BisceglieCavese - CataniaSiracusa - CatanzaroTrapani - PaganeseCasertana - PotenzaVibonese - RegginaViterbese - RendeMatera - Juve Stabia 0-3Juve Stabia 74Trapani 70Catania 63Catanzaro 61Potenza 53Virtus Francavilla 49Monopoli e Casertana 47Cavese e Reggina 46Viterbese 45Rende 44Sicula Leonzio e Vibonese 42Rieti 37Siracusa 32Bisceglie 26Paganese 20