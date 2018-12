SECONDO TEMPO

GOL MONOPOLI

PRIMO TEMPO

IL PREPARTITA

LE FORMAZIONI UFFICIALI

Monopoli

Rieti

Arbitro

Ultimo aggiornamento: 17:53

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Il Rieti sfida il Monopoli in trasferta.20'- Altro cambio per il Rieti. Fuori Dabo, dentro Todorov16'- Doppio cambio per il Monopoli. Fuori Sounas e Gerardi, dentro Mendicino e Montinaro13'-Monopoli in vantaggio. Difesa del Rieti lenta a reagire su un calcio di punizione. Cross tagliato di Donnaruma, Mangni si infila in area e porta in vantaggio i suoi10'- Primo cambio per il Rieti, secondo della gara. Fuori Gigli dentro Pepe. Per il capitano problemi fisici6'- Palo colpito da Gondo. RIeti vicino al vantaggio. L'attaccante si è girato in area di rigore e da posizione defilata colpisce il palo4'- Piccolo errore in disimpegno del Rieti, Mangni prova una girata che si perde alta2'- Primo calcio d'angolo della ripresa per il Monopoli, che ha iniziato forte questo secondo tempo1'- Via al secondo tempo al Veneziani, subito con una variazione per il Monopoli. Fuori Rota, dentro Fabris. Primo pallone toccato dal Rieti47'- Arriva adesso il duplice fischio del signor DI Graci. Un primo tempo equilibravo al Veneziani si chiude sullo 0-045'- Assegnati 2 minuti di recupero43'- Altra fase di stallo del primo tempo. Le squadre sbagliano tanto e non riescono a costruire azioni pericolose39'- Calcio di punizione sulla trequarti per il Monopoli, fallo di Gualtieri che trattiene un avversario34'- Non arrivano nitide occasioni da gol anche se la partita si gioca su buon ritmo. Con il passare dei minuti però il Monopoli prende campo29'- Primi cartellini gialli del match, uno per parte. Ammoniti Zampa e Palma che si sono allacciati dopo uno scontro duro28'- Annullato il gol del vantaggio del Monopoli. Assist di Gerardi per Mangni, l'attaccante aveva battuto Costa ma partiva da posizione di fuorigioco27'- Ancora problemi fisici per Dabo dopo uno scontro di gioco con Ferrara, anche in questo caso nulla di grave, si riparte con una punizione per il Monopoli22'- Monopoli pericoloso. Spizzata di testa di De Franco, Mercadande sbuca sul secondo palo ma era in fuorigioco. Cresce il Monopoli20'- Rimane l'equilibrio al Veneziani di Monopoli, partita che a parte un paio di guizzi non regala sussulti, ora calcio di punizione a centrocampo per il RIeti15'- Buon Rieti in questo avvio di gara. Gli amarantoceleste tengono bene il campo e si sono affacciati in avanti con un paio di corner pericolosi11'- Primo corner della partita per il Rieti, azione insistita di Gondo sulla fascia. L'attaccante alla fine si prende un corner. Sugli sviluppi del corner Diarra anticipato in maniera provvidenziale, ne esce un altro corner con le proteste del Rieti per un fallo su Delli Carri8'- Monopoli pericoloso con Mangni, Costa si ritrova il pallone tra le mani e salva5'- Gioco fermo per uno scontro in area di rigore tra Dabo e Ferrara. Nulla di grave per i due giocatori, il gioco riprende con un calcio di punizione per il Rieti1'- Iniziata la gara tra Monopoli e Rieti. Primo pallone toccato dal Monopoli con classica maglia biancoverde, completo amaranto per il RietiAmarantocelesti a caccia di un successo esterno che manca dallo scorso 3 novembre, data della vittoria nel derby contro la Viterbese. Il Monopoli invece ha in corso una striscia di dieci risultati utili consecutivi tra campionato e Coppa. Come da previsioni della vigilia Chéu schiera un 3-5-1-1, anche se gli interpreti consentono anche di modificare lo schieramento nel solito 4-3-2-1 con Cericola e Xavi a supporto di Gondo. Dopo due vittorie nelle ultime tre gare il Rieti cerca il successo della consacrazione e del definitivo rilancio.: Pissardo, Mercadante, Zampa, Sounas, Donnarumma, Mangni, Rota, Gerardi, Paolucci, Ferrara, De Franco. All. Scienza: Costa, Gigli, Palma, Cericola, Xavi, Dabo, Gualtieri, Diarra, Konate, Delli Carri, Gondo. All. Chéu: Di Graci di Como (Bertelli- De Ambrosis)