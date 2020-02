LE SCELTE

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Riflettori puntati, stasera, 26 febbraio, alle 20,45, su Monopoli-Rieti. È il nono turno del girone di ritorno, una sorta di testa-coda tra la terza e l'ultima della classe. Punti fondamentali per gli obiettivi di entrambe, forse però più per gli amarantoceleste (a - 7 dalla zona playout), che non per i pugliesi, già abbondantemente dentro la post season.Caneo, tornato in sella da lunedì mattina, starebbe valutando l'idea di passare alla difesa a quattro arretrando Tiraferri a destra e piazzando Zanchi al centro, ma tra le ipotesi dell'ultim'ora non è da escludere il varo di una linea inedita con Fiumara e Kalombo intermedi, Zampa centrale, vista l'assenza sia di Aquilanti, che di Celli. In mediana Zanchi e Tiraferri esterni, Morrone e Serena in regia, davanti Tirelli a supporto di De Paoli e Persano, con la carta Russo da giocarsi nella ripresa.Sul fronte opposto Scienza, che al "Veneziani" non vince dal 1° dicembre, opterà per un 3-5-2 classico guidato in attacco dal duo Della-Jefferson, con Carriero, Giorno e Puccini in mezzo a dirigere il gioco. In difesa De Franco sarà il perno. «Dobbiamo invertire la rotta casalinga - ha dichiarato Scienza alla vigilia - troppe sconfitte caratterizzate da un approccio errato. Il Rieti? Meglio non fidarsi perché sicuramente venderà cara la pelle».: Addario, Merelli e Pegorin: M.Esposito, Fiumara, Granata, Kalombo, Rasi, Tiraferri, Vignati, Zanchi: Bartolotta, Del Regno, Morrone, Serena, Tirelli, Zampa: De Paoli, De Sarlo, Persano, Russo(3-5-2): Antonino; Rota, De Franco, Maestrelli; Tazzer, Carriero, Giorno, Piccinni, Donnarumma; Della, Jefferson. All. Scienza(3-4-1-2): Merelli; Kalombo, Zampa, Fiumara; Tiraferri, Morrone, Serena, Zanchi; Tirelli; De Paoli, Persano. All. Caneo: Scatena di Avezzano (Collu di Oristano e Piazzini di Prato)Ore 15:Avellino-PaganesePicerno-CataniaSicula Leonzio-CasertanaOre 16,30:Vibonese-Virtus FrancavillaOre 18,30:Bisceglie-ViterbeseCavese-RendeTeramo-PotenzaOre 20, 45:Catanzaro-RegginaMonopoli-RietiTernana-BariReggina 63Bari 55Monopoli 51Ternana 49Potenza 49Catanzaro 42Teramo 40Catania 38Virtus Francavilla 37Vibonese 35Viterbese 35Paganese 34Avellino 34Cavese 34Casertana 31Picerno 29Sicula Leonzio 22Bisceglie 19Rende 17Rieti 12