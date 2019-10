RIETI IN EMERGENZA

PEZZOTTI E LO SCOPIGNO

LE SCELTE

NUMERI E STATISTICHE

ALTRE GARE, IX GIORNATA

Sabato 12 ottobre

Domenica 13 ottobre

CLASSIFICA

RIETI - C'è il Monopoli sulla strada tortuosa e sconnessa del Rieti verso la salvezza. Domani allo "Scopigno" (ore 17,30), la formazione amarantoceleste incrocerà il cammino dei pugliesi, coi quali lo scorso 28 aprile pareggiarono 1-1 una gara inutile per il Rieti, già salvo, ma fondamentale per il Monopoli che con quel punto fece un importante passo in avanti verso i playoff.Come se non bastasse il ko di Marchi, il Rieti domani dovrà fare a meno anche di Fabrizio Tirelli, out dopo l'infortunio agli adduttori della coscia sinistra rimediato sabato scorso a Teramo. In dubbio anche Guiebre, per il quale si deciderà solo domattina se mandarlo in campo sin dal primo minuto, se farlo partire dalla panchina o se, addirittura, preservarlo per i prossimi impegni (3 in otto giorni, derby con la Viterbese compreso). Assenze e defezioni importanti, dunque, che costringeranno Lorenzo Pezzotti a rivedere l'assetto tattico dell'undici di partenza, con ogni probabilità disegnato sulla falsariga dello stesso 3-5-2 col quale il Rieti ha cominciato la partita di Teramo, ma con tutta la duttilità del caso nel rimodulare lo schieramento in corsa in caso di necessità.Per Pezzotti, quello di domani sarà un secondo esordio, stavolta davanti alla sua gente, ai suoi amici, ai suoi tifosi. Probabilmente si tratterà dell'ultima volta - per ora - perché gli impegni professionali non gli consentono di accettare ulteriori prolungamenti, ma lui una cosa la specifica. «Al di là del mio percorso - dice - domani andremo in campo solo per vincere. Non è importante se ci sarà o meno Lorenzo Pezzotti ancora sulla panchina del Rieti, credo sia più importante conquistare i tre punti e iniziare a risalire la classifica».Detto del 3-5-2 di partenza, va capito bene chi saranno gli interpreti. In porta confermato Pegorin, linea difensiva a tre con Aquilanti e Granata intermedi, capitan Gigli centrale. Sulla mediana le scelte sono pressoché obbligate: Zampa play, Palma e Marino mezzali, Tiraferri e Zanchi i due quinti. In attacco solita coppia di partenza Beleck-Marcheggiani, col bomber reatino a caccia del suo quinto gol in campionato.Per gli amanti della cabala e delle scommesse, l'1 di Rieti-Monopoli - che i bookmakers pagano addirittura 3 volte la puntata - affascina e stuzzica l'idea ed i motivi sono tutti da ricercare nei numeri e nelle statistiche delle due formazioni. La vittoria del Rieti allo "Scopigno" tanto per cominciare, manca all'appello dal 31 marzo scorso (Rieti-Reggina 1-0, 44' Palma) e da quel giorno la truppa amarantoceleste in casa ha collezionato solo pareggi e sconfitte (3 ciascuno). Il Monopoli, invece, non perde in campionato da 5 turni, complessivamente è in serie positiva da 6 partite - compresa la Coppa Italia - e l'ultima volta che lontano dal Veneziani è uscito con le ossa rotte è datato 31 agosto (Paganese-Monopoli 2-0).Ore 20.45: Reggina-CatanzaroOre 15: Catania-Picerno, Potenza Teramo, Rende-Cavese, Virtus Francavilla-Vibonese.Ore 17,30: Bari-Ternana, Casertana-Sicula Leonzio, Paganese-Avellino, Viterbese-Biscegle.Ternana 19Potenza 17Reggina, Catanzaro e Monopoli 16Bari 14Paganese, Casertana e Catania 12Vibonese e Viterbese 11Avellino 10Teramo, Picerno, Virtus Francavilla e Bisceglie 9Cavese 8Sicula Leonzio 5Rieti e Rende 2