RIETI - Si aspetta solo l'ufficializzazione: Rieti-Monopoli domenica si giocherà alle 15 e non più alle 17,30. Il motivo di tale richiesta, presentata dalla società reatina alla Lega ed avallata dal club pugliese (entro giovedì la decisione della Lega, ndr), è da ricercare solo ed esclusivamente nella necessità in questo momento di "tagliare" le spese superflue o, comunque, evitare extra-costi di gestione, data la delicata situazione economica in cui versa la società. In particolare, il calcio d'inizio alle 17,30 - proporlo sul calare della luce del sole - avrebbe costretto il Rieti ad approntare il noleggio del gruppo elettrogeno da attivare in caso di emergenza, ma soprattutto ad accendere le quattro torri laterali che "ospitano" le ottanta lampade alogene, il cui consumo (per poco più di due ore d'utilizzo) intaccherebbe pesantemente le casse della società.Situazione paradossale, per non dire grottesca, che fotografa, però, alla perfezione il momento-Rieti, che sotto l'aspetto economico-gestionale sta facendo una fatica enorme a supportare il peso di una categoria che rispetto ai campionati dilettantistici, ha tante incombenze in più. E tra 8 giorni il primo sbarramento: il pagamento degli stipendi. Riuscirà Curci a (s)vendere prima di quella data? Si spera. Così come si spera che i compratori siano "sani" e "robusti" economicamente parlando...