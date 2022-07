Mondiali al lago del Salto: subito emozioni nella prima giornata, bene gli azzurri. Foto

RIETI - Sul Lago del Salto si è chiusa la prima giornata di qualificazioni dei mondiali di Wakeboard.

Positive le prestazioni degli azzuri con gli Under 14 Federico Dal Lago, autore di un’ottima prestazione (84.89 punti) e Matteo Molinari che passano il turno nelle rispettive heat e vanno in semifinale. Direttamente in finale l’Over 40 Annalisa Corato.

APPROFONDIMENTI WAKEBOARD Le emozioni della prima giornata

Ottima la prova di Francesco Starita, per gli Over 40, che conquista la semifinale. Sfortunata la giovanissima atleta di casa Giulia Castelli caduta due volte. Per lei ci sarà il ripescaggio in programma mercoledì.

Domani seconda giornata di qualificazioni, nel pomeriggio scendono in acqua i big della categoria Open maschile e femminile. Attesissima la prestazione di Alice Virag, campionessa in carica.

La nota del presidente della Provincia Mariano Calisse

Si sono aperti ufficialmente domenica, e andranno avanti fino al 30 luglio, i mondiali di wakeboard sul lago del Salto che coinvolgeranno 25 nazioni di tutto il mondo portando sullo specchio d’acqua reatino circa 200 atleti. Il presidente della Provincia di Rieti, Mariano Calisse, ha preso parte all’evento di apertura: «È un’emozione e un orgoglio ospitare qui, sul lago del Salto e in generale a Rieti, un evento di tale portata che segnerà la storia del nostro territorio. Voglio ringraziare Claudio Ponzani, per averci fatto scoprire questo sport che spero sia l’occasione per far tornare i turisti a trovarci per scoprire tutte le bellezze che il Reatino ha da offrire».