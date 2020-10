RIETI - Il 12 ottobre scorso il primo furto (vetrina spaccata e registratore di cassa con 100 euro all'interno portato via), questa mattina, 31 ottobre, la scoperta di un secondo tentativo di furto, con tanto di vetrina spaccata. Oggetto dell'attenzione dei ladri è stato ancora una volta il negozio Mondialfrutta 90 dei Fratelli Micaloni, in via Bachelet, davanti al tribunale.

