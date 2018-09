RIETI - In totale abbandono via Molino della Salce, la strada ormai alternativa a viale Maraini per raggiungere Madonna del Cuore, che costeggia l'ex Nuova Rayon e l'ex Montecatini. La banchina laterale in direzione Rieti è invasa dalle erbacce che arrivano a ricoprire il guard rail, costringendo le auto a spostarsi verso il centro della strada per evitare i rami sporgenti e il fogliame che ostacola la vista. Pericolo ancor più accentuato per chi viaggia in moto o in bici. Non va meglio in direzione Chiesa Nuova dove le erbacce hanno invaso le banchine laterali di entrambe le corsie.

Giovedì 6 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 12:16



