RIETI - Dalla Sabina dove si sono svolte tappe, selezioni e finali, fino a Scalea in Calabria, dove le Miss italiane si contenderanno, da domenica, il titolo di Bella d’Italia 2018. Una settimana di passerelle, sfilate, abiti, foto fino al 23 settembre quando la giuria incoronerà la ragazza più bella. La Sabina sarà rappresentata da una trentina di ragazze, alcune delle quali sono proprio del Reatino, altre provenienti da più regioni italiane e selezionate in Sabina dopo la finalissima della V edizione del concorso MisSposa & MisSposaCurvy 2018 di domenica scorsa che si è tenuta nella splendida cornice del Parco San Valentino di Stimigliano.



A Scalea dalla Sabina, e questo se non è un record poco ci manca, andrà intanto Federica Del Manzo che con i suoi 15 anni sarà la concorrente più giovane in assoluto. Originaria di Filacciano, Federica, frequenta il secondo anno di Arte e moda presso il Polo didattico di Poggio Mirteto ed era già stata selezionata precedentemente nei vari concorsi ai quali ha preso parte nel Lazio.



Tornando invece alla finalissima di Stimigliano, è stata l’ultima tappa del concorso nazionale, organizzato dall'associazione culturale Da.Ma.Mo.Va di Martina Tulli, Daniela Antonini, Monia Simoncelli e Valentina Brugnoletti in collaborazione con Milos Eduardo Piraino per la regione Umbria. Un concorso quello di Miss Sposa, dedicato a tutte quelle donne che sognano di indossare un abito da sposa e vivere un esperienza da modella, dai 15 ai 60 anni, dalla taglia 38 alla 56.



Nel gremito anfiteatro si sono sfidate a suon di bellezza ed eleganza 40 Miss provenienti da diverse regioni italiane. A vestire le aspiranti reginette sono stati per gli abiti da sposa: Atelier Curvy Sposa di Silvia Vignolini, l’ atelier le spose di Valentina e l’ atelier Madame Ligorì. Le ragazze si sono, inoltre, sfidate proponendo in passerella outfit del marchio Keyrà di Alberto Cacciari, partner ufficiale del concorso. In passerella anche creazioni dello stilista di Miss Mondo Erasmo Fiorentino che di recente ha aperto un prestigioso Atelier a Poggio Mirteto, della stilista locale Tina Oddi e dell'atelier Madame Ligorì. Il tutto è stato impreziosito dai gioielli della Work of Soul di Simona Mele. A giudicare le partecipanti è stata una giuria d esperti presieduta dall’artista Antonio Cantafora e composta dalla musicista Paula Mikulasova, la cantante Margherita D’ Ubaldo, la stilista Elena Rotaru e il giornalista Gaetano Alaimo.



A presentare l'evento è stato David Pironaci, vocal coach e speaker radiofonico. Le coreografie a cura del maestro Maurizio Serafini di Poggio Mirteto. Durante la serata sono state assegnate 17 fasce, di categoria e sponsor, e 4 coroncine. Ad aggiudicarsi la fascia MisSposaLady è stata la romana Carla Palazzo mentre ad ottenere il titolo di MisSposaCurvy 2018 è stata Giulia Gaetani di Poggio Mirteto. MisSposa Umbria 2018 è risultata essere Maria Cristina Domenico 18enne di Calvi dell'Umbria mentre come MisSposa Lazio 2018 è stata eletta Maria Francesca Iengo di Civita Castellana; le due ragazze si sono poi sfidate per diventare MisSposa Italia 2018 e ad aggiudicarsi il prestigioso titolo è stata Maria Francesca Iengo che diventa così la prima MisSposa Italia.



Positivo il bilancio finale tracciato dagli organizzatori che hanno ringraziato tutti i collaboratori, gli sponsor,Il presidente della Comunità Giovanile Stefano Borgucci, l’ amministrazione comunale di Stimigliano che ha ospitato l’evento nella persona del sindaco Franco Gilardi e il vice sindaco Ilario Di Loreto.

