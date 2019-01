IL COMMENTO DEI MISTER



RIETI - Dopo lo stop per le vacanze natalizie e della fine del 2018, è già ora di bilanci e prospettive per le formazioni militanti nel campionato di Seconda categoria. A parlare, quest’oggi, sono i mister delle squadre reatine, che analizzano la prima parte di stagione e si sbilanciano sul cammino delle proprie squadre nel girone di ritorno.: «Sono molto soddisfatto della prima parte della stagione. Abbiamo perso qualche punto per strada, ma credo che siamo in linea con gli obbiettivi che ci siamo prefissati ad inizio stagione. Purtroppo, qualche giocatore ha deciso di lasciarci, ma la società ambiziosa è subito intervenuta sul mercato per me sostituire i ragazzi che sono andati via per continuare a giocare un ruolo da protagonista fino a fine stagione; faccio i più sinceri complimenti a tutti i miei ragazzi che da inizio stagione si stanno allenando con sacrificio e costanza, specialmente durante il periodo natalizio, che è stato condizionato da temperature sempre sotto lo zero».: «Siamo partiti con l'obiettivo principale di fare un campionato tranquillo ed arrivare tra le prime otto squadre. A tutt'oggi ci troviamo in una posizione buona di classifica, seppur con qualche incidente di percorso, forse inesperienza per certi versi, qualche infortunio importante e non aver creduto a fondo nelle nostre potenzialità. Sono sicuro che lavorando sul carattere dei ragazzi potremo toglierci molte soddisfazioni ed ambire a una migliore posizione in classifica».: «È stato un inizio di stagione molto positivo…come vincitori del campionato di Terza categoria, avevamo grandi aspettative e siamo soddisfatti ed orgogliosi di aver terminato questo primo round in una posizione in classifica che conferma che siamo una squadra che vale. Per la restante parte del campionato, ci auguriamo di continuare a far bene, di impegnarci e di non abbassare la guardia nonostante la stanchezza e le difficoltà che abbiamo incontrato. Soprattutto, ci auguriamo di poter aprire le porte della società e della squadra a persone nuove che abbiano voglia di credere in un progetto futuro vincente...».: «Abbiamo disputato una prima parte di stagione quasi perfetta, facendo 11 vittorie consecutive e un pareggio. Siamo partiti consapevoli di avere una buona squadra, ma non credevamo di arrivare a dicembre quasi a punteggio pieno. Ho detto ai ragazzi che adesso viene la parte più difficile. Abbiamo un vantaggio sulle inseguitrici ma non abbiamo vinto niente! Mancano 18 partite: vanno affrontate come 18 finali!».: «Abbiamo fatto un buon lavoro fino ad ora, anche se non ho mai avuto la squadra al completo ma, sono sicuro che diremo la nostra fino alla fine del campionato».: «Abbiamo iniziato il campionato con una squadra assemblata per la maggior parte da nuovi calciatori e, solo ora, anche alla luce dei nuovi rinforzi, possiamo iniziare a guardare con più serenità al prosieguo del campionato, che vogliamo onorare scalando il più possibile la classifica! Massima collaborazione da parte nostra con la classe arbitrale, al fine di disputare gare nell’ambito della correttezza, anche in considerazione dei grossi sforzi che facciamo a livello societario!».: «Siamo partiti per poter fare qualcosa di importante, in quanto siamo arrivati al decimo anno della società. Abbiamo cercato di allestire una rosa all’altezza di questa categoria, ma sapevamo che c’erano delle squadre che, sulla carta, avevamo ed hanno qualcosa in più di noi. Il nostro è un gruppo giovane ed affiatato, in quanto il gruppo in sé lavora insieme da 5-6 anni, aggiungendo ogni anno giusto uno o due tasselli…ancora mancano tre partite per finire il girone di andata, vediamo quello che riusciremo a fare contro Poggio S.Lorenzo, Velinia e Selci, sperando di poter racimolare più punti possibili in queste tre gare. Per questa prima parte di stagione siamo soddisfatti. Un ringraziamento va alla società, per tutti gli sforzi fatti fino ad ora in tutti gli anni, nonostante il paese conti 600 abitanti ed anche una squadra di C2 di Calcio a 5, due squadre di settori giovanili, una squadra che compete in un campionato Uisp ed una che gioca nell’over 35. L’obbiettivo principale è di poter fare posizionarci in una buona posizione, nella parte medio-alta, per evitare problemi nella zona a rischio. Per il momento, le aspettative chiamavano a qualcosa in più ma, anche a causa di alcuni imprevisti, va bene così. Speriamo di mantenere e, se possibile, di migliorare la nostra posizione. Sul fronte mercato siamo anche stati attivi, in quanto abbiamo preso un attaccante, Manuel Milani (ex Brictense), Mattia Valeri (da Quintilianum) e ripreso Alessio Bianchetti (ex S.Susanna) e stiamo cercando altri ragazzi. Con questi piccoli rinforzi cerchiamo di rispettare le aspettative e fare il salto che ad inizio stagione ci aspettavamo di fare. Per il girone di ritorno, mi aspetto sicuramente una maturazione, una crescita collettiva che ci permetta di rispettare le aspettative e, perché no, magari per gettare già le basi per fare qualcosa di ancora più grande nella prossima stagione. Come sempre, ringrazio il paese e tutti i nostri sostenitori, tutto il parco dirigenziale, i giocatori e tutti coloro che si mettono a disposizione per questa società, che non è solo una società ma una famiglia. Infine, auguri a tutti per buon 2019 ed un augurio a tutte le società per il 6 gennaio».: «Non abbiamo raccolto, in questo girone di andata, quello che ci aspettavamo! Ma solo dalla sofferenza nasce l'eccellenza! Che sia un girone di ritorno proficuo».: «La premessa è che sono alla prima esperienza come allenatore, ma grazie al mio gruppo mi sento sicuro e supportato. Il bilancio della prima parte di stagione tutto sommato è positivo se si parte dai risultati di quella passata. L’ultima vittoria in casa con Equicola ha dato grande fiducia ai ragazzi e all’ambiente. Naturalmente bisogna restare coi piedi per terra e pensare a preparare le prossime gare con la stessa intensità e con le stesse motivazioni. Impegno, costanza e sacrificio saranno gli elementi alla base del prosieguo di stagione. Devo ringraziare mister Fabio Bianchetti perché è anche merito suo se si è riusciti a ripartire dopo lo scorso anno. Infine, un ringraziamento alla società, che ha creduto in me e che mi ha dato la possibilità di vivere questa bellissima esperienza».: «Ripensando al momento in cui ho detto sì al Selci, con il presidente Tessicini e il direttore Fioravanti al timone della società ed io alla guida tecnica, direi soddisfatto! Si sono fatti tanti sacrifici, partendo dal nuovo look nell’ impianto sportivo ed ai molti volti nuovi che hanno accettato di indossare la casacca rossoblu. Il campionato è molto equilibrato nel giocarsi la seconda posizione; dispiace per qualche punto perso con squadre di classifica inferiore, ma stiamo crescendo alla grande. Mancano 3 partite per chiudere il girone di andate e, per noi, sono 3 finali. Per quanto riguarda il girone di ritorno, dico sempre che è un altro campionato, dove veramente prevale la voglia di arrivare e la costanza nel lavorare durante la settimana…noi siamo pronti per centrare il nostro obbiettivo! Forza Asd Selci!».