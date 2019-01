PAROLA AI MISTER

RIETI - Dopo la lunga sosta per il periodo natalizio, è già ora di opinioni e pareri circa il percorso svolto fino ad ora dalle formazioni, reatine e romane, che militano nel campionato di Prima categoria. Quest’oggi sono gli allenatori a parlare, analizzando i match già giocati e sbilanciandosi circa il più prossimo futuro.: «Prima di raccontare la mia prima parte di stagione ed il futuro della mia squadra, che non so perché non ho la palla di vetro, vorrei riallacciarmi al discorso del capitano del Ginestra Davide Conti. Il ragazzo ha espresso un concetto intelligente e fondamentale…ma cosa succede al calcio reatino? Nei campionati dove si vede protagonista il divertimento, dalla Promozione alla Terza categoria ad oggi ci sono più ritiri che mai, perché? Domanda: ma veramente ci piace questo calcio? O lo giochiamo solo per far qualcosa la domenica? Le chiacchiere narrano di presidenti delusi, di campi impraticabili, di infrastrutture fatiscenti, ma soprattutto di ragazzi che dopo un po’ si stufano di questo gioco! Vai a capire dove sta la verità…purtroppo il “Gudini! è solo uno! Il nostro passato, tra il sì ed il no, comunque in linea con il progetto, mentre il presente non lo so: stiamo costruendo mattone dopo mattone per far diventare il futuro più o meno positivo! Abbiamo voglia di vincere? Certo! Stiamo mangiando pozzolana, stiamo lavorando, stiamo anche divertendoci e questa è la nota positiva: un gruppo, un progetto, un divertimento! Questo è il nostro risultato. Un grazie a tutti i ragazzi che lavorano con me…so che è difficile, ma nel mio io so che possiamo fare qualcosa di bello».: «Da neopromossa sicuramente un bilancio positivo. Abbiamo approcciato bene, con personalità e sacrificio, la categoria superiore; abbiamo espresso un calcio propositivo e ci siamo adattati alle difficoltà. Questo grazie alla disponibilità dei miei ragazzi, che hanno sposato il progetto che, per il territorio, rappresenta una forma di rinascita dopo le tragiche vicende del 2016. Per il futuro possiamo e dobbiamo migliorare con il lavoro ed il sacrificio, alla ricerca continua della prestazione, pensando partita dopo partita. Per raggiungere i risultati bisogna essere ambiziosi ma restare sempre consapevoli che si migliora solo con il sacrificio e con il lavoro».: «Nella prima parte della stagione non ero ancora l’allenatore del Canneto, in quanto sono subentrato all’ex mister solo alla VI giornata. Ho trovato una società organizzata e competitiva, con un progetto interessante. Per quanto riguarda il gruppo-squadra, sono stato facilitato poiché buona parte dei ragazzi li avevo già allenati e quindi che già conoscevano i miei metodi. Il bilancio è positivo poiché, in 6 partite, compresa quella contro Cantalupo, abbiamo perso una partita e ne abbiamo vinte 5. Tra l’altro, aprendo una piccola parentesi, vorrei sottolineare come questo sia un campionato diciamo “non regolare”: due squadre che ogni domenica riposano; ci hanno tolto la partita con Cantalupo, che avevamo vinto e questo ha avvantaggiato le squadre che avevano pareggiato proprio con Cantalupo; Montasola neanche ha giocato una partita…campionato alquanto strano. Bilancio assolutamente positivo: ho a disposizione un gruppo di ragazzi disponibili, competitivi e sono convinto che si possa far bene nel girone di ritorno, in quanto questo è anche un campionato livellato. Sarà difficile riprendere le prime tre squadre al vertice ma il nostro obbiettivo sarà quello di preparare al meglio ogni gara, giocarle tutte come fossero delle finali e pensare solo partita dopo partita. Sicuramente è un buon punto di partenza per costruire un importante gruppo per il futuro».: «È in dubbio che per quanto concerne questa prima parte di campionato, non posso che essere soddisfatto. Sinceramente non ho mai dubitato delle qualità e la forza dei miei ragazzi, di conseguenza non ne sono poi così sorpreso, anche se in un campionato così livellato, e contro tante squadre blasonate con grandi ambizioni e con investimenti importanti non è stato facile ottenere tali risultati, soprattutto perché nelle primissime giornate abbiamo subìto 3 infortuni importanti di 3 ragazzi (Ortenzi, Patacchiola, Isa) fuoriquota, sui quali riservavo delle grandi aspettative. Comunque, tutto ciò a mio avviso è frutto di un ottimo lavoro svolto fin qui dalla società e dall'abnegazione e sacrificio e il grande carattere dei ragazzi, che hanno permesso di formare un gruppo formidabile, che in ogni gara entra in campo con la giusta determinazione e fame di vittoria. Adesso, dopo la sosta, affronteremo un poker di partite ad alto coefficiente di difficoltà, dove saremo chiamati a tenere botta contro corazzate come Amatrice, Poggio Nativo e Montesacro, senza sottovalutare la partita contro Ginestra dell'amico Leoni, che in quest’inizio di campionato sta facendo veramente molto bene. Comunque, come prefissato con la società e la squadra, cercheremo di continuare su questo trend, cercando di affrontare ogni gara come se fosse una finale, per portare a casa a fine stagione, il miglior risultato possibile, contando anche sulle forze degli innesti fatti nel mercato di dicembre».: «Bilancio purtroppo negativo per quelle che erano le aspettative mie e della società…purtroppo abbiamo avuto problematiche legate alla costruzione della squadra per impegni lavorativi da parte di alcuni giocatori e, dopo un ottima partenza e uno scontro diretto perso immeritatamente in casa, abbiamo iniziato una serie negativa che ci ha creato alcuni problemi interni…adesso la società sta cercando di puntellare la rosa per fare un campionato dignitoso e cercare di giocarci tutte le partite anche perché, tolta la debacle in casa con Fidene, ci siamo giocati alla pari tutte le partite, soprattutto con le prime della classe».: «2018 da dimenticare...ora possiamo solo migliorare; il bilancio della prima parte di campionato è stato disastroso visto che abbiamo fatto solo 2 punti. Bisogna dare di più come impegno, come mentalità, più professionalità...più presenti negli allenamenti, sacrificarci tutti per ottenere qualche risultato; solo così possiamo fare qualche vittoria. Il calcio, purtroppo, è un impegno e deve essere mantenuto: quello che semini, raccogli, perciò spero che i ragazzi l’abbiano capito. Ora, bisogna lavorare per un progetto che durerà anche per il prossimo anno. Auguro un buon anno a tutti».: «Il bilancio del Castrum Monterotondo Calcio, in questa prima parte di stagione, è positivo. Abbiamo fatto il nostro dovere, niente di straordinario ma considerando che siamo una neopromossa imbottita di ragazzi under, il nostro percorso svolto in queste prime 11 gare di campionato è in linea con quanto ci eravamo prefissi ad inizio stagione. In questa prima parte di stagione, abbiamo commesso degli errori ed evidenziato dei limiti, soprattutto nelle gare casalinghe, ma ci stiamo lavorando molto durante la settimana per correggerli e migliorarli. Nella seconda parte di campionato, le prospettive sono quelle di lavorare sodo e migliorare; i ragazzi sono molto disponibili e determinati durante il lavoro settimanale e questo è molto importante. Non mettiamo limiti alla nostra stagione e al nostro campionato; sappiamo che, con il lavoro, possiamo migliorare alcuni aspetti importanti e questo migliorerebbe le nostre prestazioni e di conseguenza la nostra classifica. Il Castrum Monterotondo Calcio è una squadra formata da bravi ragazzi e ottimi giocatori…abbiamo solo bisogno di poter lavorare tutti con continuità!».: «In questa prima fase siamo andati egregiamente, tranne le prime partite dove serviva più tempo per entrare in sintonia a causa del cambio mister, il modulo e qualche giocatore nuovo, ma ora siamo ben amalgamati e soprattutto tutti disposti al sacrificio…stiamo rispettando le aspettative. Per la seconda fase del campionato, vorremmo comunque recuperare i punti persi dalle prime e fare meglio dello scorso anno, quindi migliorare il 4 posto».: «Il bilancio è sicuramente molto positivo. Dopo la grossa delusione dell’eliminazione a settembre dalla coppa Lazio (nonostante i 4 punti conseguiti nel girone a tre, la squadra è stata eliminata per differenza reti) la squadra si è ripresa in campionato e, dopo la gara d’esordio terminata in pareggio, ha conseguito 10 vittorie consecutive, arrivando in testa alla classifica. Gennaio sarà sicuramente un mese impegnativo, perché andremo ad affrontare le squadre che ad inizio anno partivano con i favori del pronostico per la vittoria finale, vale a dire Amatrice, Bf Sport e Poggio Nativo. Non siamo abituati a lottare per il vertice ma i ragazzi hanno dimostrato in questi 4 mesi di voler migliorare sotto tanti punti di vista. La cosa che rende orgogliosi me e tutto il mio staff è prima di tutto esser riusciti a formare un gruppo sano dove la competizione conta ma dove l’aspetto ludico non viene a mancare, perché non dobbiamo mai dimenticare che il calcio è un gioco e l’aspetto del divertimento e del piacere di stare insieme possono risultare decisivi. Il campionato lo vince una sola squadra e non sarà facile rimanere davanti a squadre come Amatrice e Bf Sport, in primis, senza dimenticare anche il Poggio Nativo e il Fidene, distanziate adesso dodici punti ma che sappiamo lotteranno fino alla fine per accorciare le distanze, specie nei primi due mesi dell’anno. Sarà importante non perdere mai lo spirito che ci ha accompagnato in questi primi mesi stagionali. Spirito che ci ha permesso di disputare dal 26 agosto ad oggi 13 partite ufficiali e 6 gare amichevoli ottenendo 17 vittorie e 2 pareggi: non sono numeri banali e sono anche difficilmente ripetibili. Per poter riprendere questo cammino ci vorrà ancora di più voglia di mettere le proprie attitudini e qualità individuali al servizio del compagno. Per tutti noi vincere sarebbe un sogno e per me lo sarebbe ancora di più se riuscissimo a farlo coinvolgendo tutti e facendo sentire ogni ragazzo importante per l’obiettivo finale di questo gruppo. Ho la fortuna di allenare dei ragazzi che oltre ad essere bravi calciatori sono uomini intelligenti e di sani principi: credo che questo sia fondamentale nello sport e nella vita».: «Beh che dire, sono contento sicuramente…tornare da allenatore a Ginestra, dopo esserne stato capitano, è stato per me un onore. Tengo molto a questa società e alle persone che ne fanno parte! Il bilancio è sicuramente positivo però su una scala da uno a 10 il positivo si ferma sul 6 e mezzo; sono convinto che abbiamo raccolto meno di quanto dovevamo, avere 4/5 punti in più avrebbe dato il giusto premio per tutto quello che stiamo facendo, parlo soprattutto del lavoro negli allenamenti, abbiamo sempre spinto fin dal primo giorno, c’è molta voglia in tutti di fare bene, venti presenze sempre a disposizione, ragazzi intelligenti, seri, sempre pronti…insomma un gruppo gagliardo! I dati, però, sono inflessibili: i 5 gol subiti ci danno consapevolezza dei nostri mezzi e sicurezza ma i 7 gol fatti ci penalizzano troppo è vero in tanti casi la fortuna non ci ha aiutato però dobbiamo fare di più; il momento non è felicissimo: nelle ultime 6, 5 pareggi e 1 sconfitt a...mi sembra troppo, soprattutto perchè ora abbiamo un periodo duro e qualche punto in più ci avrebbe dato più tranquillità, ma cosi è più bello, si acquisisce esperienza e si cresce sotto ogni punto di vista. Il nostro futuro si chiama Bf Sport, Montesacro e Alba, ossia tre squadre fortissime, tre partite nelle quali dobbiamo dare il meglio noi. Non abbiamo aspettative precise per il futuro, ossia non ci siamo posti obbiettivi di classifica, viviamo alla giornata giocando sempre per i tre punti poi, alla fine, tireremo le somme; cerchiamo soprattutto anche grazie all'aiuto del nostro direttore sportivo Davide Cecca di far crescere i nostri giovani e di ampliare il senso di appartenenza per questa società...Chiaramente c’è voglia di fare bene, c’è entusiasmo e partecipazione e per questo ci impegneremo sempre tanto, per dare soddisfazioni a tutto l'ambiente».: «Sin dall'inizio della stagione sapevamo che avremmo dovuto affrontare notevoli difficoltà e le varie defezioni accorse in questi mesi non ci hanno aiutato a conseguire i risultati sperati. L'intento per il resto della stagione è comunque quello di impegnarci con la massima serietà, per concludere in maniera dignitosa il campionato».: «Un inizio di campionato col botto, con due vittorie che faceva ben presagire per il prosieguo. Poi una serie di infortuni, un po’ di sfortuna e un calo fisico e mentale hanno condizionato le restanti partite, in cui i risultati sono stati deficitari rispetto alle aspettative, facendo perdere alla squadra la propria identitá. Non ci poniamo obiettivi…cercheremo di fare più punti possibili, per uscire dalla zona “rossa”; i nuovi innesti e la voglia di riscatto del gruppo storico sarà il motore che, sono sicuro, porterà questa squadra nelle posizioni che le competono. Sto provando a trasmettere le mie idee ai ragazzi; idee che poggiano sulla ricerca continua dello spazio, sul possesso palla strutturato, sulla interscambiabilità dei ruoli, e, avendo qualità davanti, nel far arrivare il più possibile palle “pulite” e non alte e sporche. Faremo in modo, con il lavoro sul campo, di ripagare la fiducia e il grosso lavoro fatto dalla società in questo scorcio di stagione».: «Tirare un bilancio di questa prima parte di stagione è complesso: abbiamo costruito un'ottima squadra, con l'inserimento di individualità importanti su una base forte che avevamo già dallo scorso anno. I risultati sono stati troppo altalenanti, grandissime prestazioni con le prime della classe e debacle incredibili con le squadre di fascia minore. Non posso pensare davvero che la squadra vista a Montesacro, con Amatrice, con Capradosso, con Ginestra sia la stessa di Fidene, di Canneto e di Colle Salario. Credo che l'evidente alternanza abbia me come unico responsabile ed è per questo motivo che ho deciso di defilarmi dal mio ruolo, per poi tornare sui miei passi vista l'incredibile pressione avuta dai ragazzi, dal Ds, dalla Società, dal dirigente Guidi, ma anche dall'intero paese. Per una volta voglio essere fanatico di ciò che ho creato a Poggio Nativo: questa è diventata veramente la mia seconda casa. Per la seconda parte di stagione, spero solo che il gruppo si consolidi e si fonda in un'unica entità, per dimostrare il proprio valore ed ottenere il massimo dei risultati! Voglio lavorare ogni secondo di allenamento, affinché la squadra dia del filo da torcere ad ogni avversario, senza concedere e regalare più nulla. Poi si vedrà a maggio dove saremo stati capaci di arrivare».