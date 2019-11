UNDER 17 -GIRONE C- IV GIORNATA

Blue Green - Real Rieti 2-6

2 Boria, Marchione, Ciani, Gizzi, Seferi

RIETI - Con la formazione Under 19 che si è vista rinviare la sfida di campionato contro lo Sporting Juvenia, valida per la settima del girone di andata, a scendere in campo per le giovanili del Real Rieti è stata l'Under 17 di mister Daniele Ferri, che continua a stupire. I giovani amarantocelesti sono andati ad imporsi sul campo del Blue Green con il punteggio di 6-2.A commentare questo super avvio di campionato è proprio il tecnico amarantoceleste, tornato al Real dopo alcune esperienze nel futsal locale: «Stiamo lavorando tantissimo anche grazie all'aiuto dello staff del settore giovanile. Siamo un gruppo folto per essere una squadra di futsal, e questo ci ha fatto accumulare un pizzico di ritardo. I ragazzi però non mollano un centimetro, allenamento dopo allenamento, e stiamo crescendo molto».Poi una battuta proprio sul suo ritorno in amarantoceleste: «Il rapporto con il Real non si era chiuso benissimo - spiega Ferri - per incomprensioni molto antipatiche non dipese né da me, né dalla società. Avevo già un impegno con un'altra grande realtà reatina, ma quando il Real mi ha contattato non ho potuto dire di no, la gioia è stata immensa».L'obiettivo, prima ancora del risultato è la crescita dei ragazzi: «sia sotto il profilo tecnico che umano - precisa Ferri - la mia vittoria è leggere i ragazzi dell'Under 17 convocati con l'Under 19. E' un onore guidare questi ragazzi, devo solo ringraziarli perché hanno fatto rinascere in me l'amore per questo gioco, che negli anni si era un po disperso».uello ottenuto contro il Blue Green è il quarto successo in altrettante gare di campionato, che proietta ovviamente gli amarantoceleste al primo posto a quota 12 punti insieme a Valentia, Balduina e Olimpus Roma.