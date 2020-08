Rieti, “MisSposa” dalla Sabina a San Benedetto del Tronto: «Riusciti a realizzare il progetto»

RIETI - Dalla Sabina alla Riviera delle palme, “MisSposa” sbarca a San Benedetto del Tronto. E’ l’ultima, in ordine di tempo, iniziativa di Martina Tulli, ideatrice e organizzatrice del concorso MisSposa, promosso dall’ associazione culturale DaMaMoVa di Stimigliano. «Finalmente siamo riusciti a realizzare il progetto di portare MisSposa nelle Marche - spiega Martina Tulli - Una regione bella con cui ho un forte legame, una regione unica per la diversità di paesaggi e territorio. Abbiamo scelto San Benedetto del Tronto, rinomata località turistica della Riviera delle palme».



Le testimonial a San Benedetto del Tronto



Per MisSposa e le testimonial una passeggiata tra le caratteristiche vie della vera San Benedetto, tra gli sfondi del porticciolo, le scogliere, le casette e le reti dei pescatori. Attraverso questo shooting, Il professionista Giuseppe Di Caro ha voluto omaggiare la città. Lui, fotografo ascolano, uno dei fotografi ufficiali degli Oscar del cinema italiano, i David di Donatello, che nel corso degli anni ha immortalato registi, compositori ( tra cui Ennio Morricone) attori, scenografi e fotografo per anni a Miss Italia, ha immortalato le ragazze di MisSposa

«Un vero onore per noi di MisSposa – ha detto la Tulli-condividere insieme questa esperienza». Protagoniste dello shooting e rappresentanti del la bellezza sono state le modelle Federica Sbraccia e Gabriella Cameli. Makeup artist Maria Serena Pasquali che ha curato l’immagine delle modelle per tutto il tempo.



