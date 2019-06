LE SELEZIONI

RIETI - Continua il sogno di Diana Giometti, la ventiduenne di Torrita Tiberina che è in Salento, a Gallipoli per partecipare alle selezioni per la finalissima di Miss Mondo Italia. Diana Giometti, dopo aver vinto le semifinali regionali a Poggio Mirteto e poi la finale regionali a Roccantica nel prestigioso Resort la Tacita, aggiudicandosi la fascia di Miss Mondo Lazio, dal 31 maggio è a Gallipoli insieme ad altre 150 ragazze provenienti da tutte le regioni italiane per il rush finale.Poco fa, la giuria, dopo alcune giornate di sfilate e prove ha reso i nomi delle 50 finaliste che si contenderanno il titolo finale domenica 15 giugno presso il Teatro Italia di Gallipoli. Tra le 50 selezionate c’è anche la bellezza Sabina di Diana, ex studentessa a Passo Corese ed oggi affermata pallavolista in Serie A dopo aver iniziato da ragazzina a Poggio mirteto col volley. Diana Giometti, sfilata dopo sfilata, passerella su passerella, prosegue nel sogno iniziato grazie allo stilista di Miss Mondo Lazio, Erasmo Fiorentino e dal coreografo Maurizio Serafini, agenti ed esclusivisti entrambi di Poggio Mirteto che l’avevano selezionata insieme ad altre bellezze credendo nel loro potenziale. E le selezioni hanno premiato queste scelte dal momento che tra le 50 finaliste oltre alla Giometti ce ne sono altre 4 provenienti dal Lazio: Valentina Falchi, Lorenza Di Cesare, Elisa Patrizi e Gaia Di Giovanni.Nella finalissima del 15 giugno che sarà condotta da Giorgia Palmas attesi grandi ospiti nella serata delle Miss. Dal nuotatore Filippo Magnini a Bianca Atzei, Luca Abete, Pino Campagna, Alessandro Cecchi Paone. Dalla finalissima uscirà il nome di Miss Mondo Italia che rappresenterà l’Italia alle finali mondiali che quest’anno si svolgono a Bangkok in Thailandia il 7 dicembre. A questo punto senza dir nulla, sognare è lecito.