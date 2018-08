RIETI - La carovana di Miss Italia approda questa sera a Poggio Mirteto in piazza Martiri della Libertà dove alle ore 22, si terrà la quinta finale regionale del 79esimo concorso nazionale Miss Italia, con l’assegnazione del titolo di Miss Equilibra Lazio 2018.



L’evento, organizzato dalla Delta Events - agenzia esclusivista del concorso per la regione Lazio – in collaborazione con la Pro Loco di Poggio Mirteto, è inserito nel calendario delle celebrazioni del santo patrono San Gaetano da Thiene e sarà presentato da Margherità Praticò.



In passerella 30 concorrenti che si esibiranno in tre diversi quadri moda, dirette dal regista Mario Gori: in abito da sera con i gioielli Miluna, in costume da bagno in una divertente coreografia “marinara” sulle canzoni di Edoardo Vianello e con il tradizionale body da gara, per il consueto passaggio davanti alla giuria, composta da addetti ai lavori e personaggi dello spettacolo.



La vincitrice del titolo, insieme alle altre 4 ragazze che hanno vinto una fascia regionale nei giorni scorsi e a quelle che vinceranno le prossime tappe, raggiungerà Jesolo per le prefinali nazionali che si terranno dal 3 all’8. Qui arriveranno 200 ragazze da tutte le regioni d’Italia ma solamente 30 di esse parteciperanno alle finalissime che si terranno per la prima volta a Milano, negli studi di Infront, che insieme alla Miren della patron Patrizia Mirigliani gestirà la produzione.

Due le prime serate, il 13 e il 16 settembre, entrambe su La7.



Lunedì 6 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 14:21



