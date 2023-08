Miss Italia arriva a Fara in Sabina, c'è la finale di Miss Sorriso Lazio 2023

RIETI - Miss Italia sbarca a Fara in Sabina con la Finale di Miss Sorriso Lazio 2023 che si terrà il 25 agosto alle 21.30 in Piazza Garibaldi. Un evento importantissimo per il Reatino che richiamerà l’attenzione anche da fuori provincia, visto che la vincitrice sarà una delle partecipanti del concorso di bellezza più ambito d’Italia. Organizzata da Delta Events, la serata del 25 agosto è stata patrocinata dal Comune di Fara in Sabina e dalla Pro Loco di Fara in Sabina con diversi sponsor nazionali e locali.

«Un’opportunità per il Comune di Fara in Sabina di farsi conoscere in tutte le sue bellezze ma anche per l’intero territorio della provincia di Rieti che ha l’occasione di essere visto come un luogo di interesse anche nazionale per ospitare manifestazioni di questo genere – ha detto il sindaco di Fara in Sabina e Presidente della Provincia di Rieti, Roberta Cuneo – Ospitare Miss Italia è un vero onore, oltre che un piacere, per me come per tutta la cittadinanza. Sono certa che sarà un vero successo».