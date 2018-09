© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Dalla Sabina, Federica Del Manzo che da poco meno di un anno ha iniziato a sfilare per concorsi e selezioni vista la sua grande passione per la moda, aveva avuto modo di esibirsi anche fuori provincia in occasione di presentazioni di Atelier come a Fiano Romano, Grottaferrata e non da ultimo a Viterbo.Dopo una settimana di sfilate a Scalea per il Concorso ora l’attende, oltre alla scuola, un percorso che la porterà a sfilare al concorso invernale di Bella d’Italia. A Scalea oltre a lei anche altre ragazze di altre provincie e regioni, alcune delle quali selezionate nei concorsi che si sono svolti nella primavera e in estate anche in Sabina.L’ultimo dei quali era stato la finalissima della V edizione del concorso MisSposa & MisSposaCurvy nella cornice del Parco San Valentino di Stimigliano nell’evento organizzato dall'associazione culturale Da.Ma.Mo.Va di Martina Tulli, Daniela Antonini, Monia Simoncelli e Valentina Brugnoletti in collaborazione con Milos Eduardo Piraino per la regione Umbria.