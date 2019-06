RIETI - Rieti, schiarita all'orizzonte, si va verso l'iscrizione. Poco fa la società la diramato una nota che lascia intendere proprio il buon esito della vicenda societaria.

Il Fc Rieti Srl, nella persona del suo Presidente Riccardo Curci, comunica che si sta provvedendo ad ottemperare agli adempimenti economico-finanziari e sportivo-organizzativi previsti dal Sistema Licenze Nazionali e relativi all’iscrizione del Club per la stagione sportiva 2019-2020, Campionato di serie C e che, all’esito positivo della stessa, è indetta una conferenza stampa per il giorno 26 giugno pv, alle ore 19.00, presso lo stadio “Manlio Scopigno-Centro d’Italia” per illustrare progetti e programmazione inerenti alla predetta stagione calcistica.

Rieti, lì 22 giugno 2019" Ultimo aggiornamento: 20:29 © RIPRODUZIONE RISERVATA