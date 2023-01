Il ministro Salvini a Rieti l'11 gennaio, visita ai lavori sulla Salaria e incontro in Provincia

RIETI - «Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini sarà a Rieti, il prossimo 11 gennaio, per un incontro istituzionale - ad annunciarlo il presidente della provincia di Rieti, Mariano Calisse - La visita sarà l'occasione per visitare il Reatino e conoscerlo più da vicino, ma in particolare per verificare l'andamento dei lavori sulla Salaria, poi visita ai cantieri degli svincoli e incontro con sindaci, istituzioni e associazioni nella sala consiliare della Provincia di Rieti».