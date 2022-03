Il ministro del Turismo Garavaglia in Provincia, nell'incontro organizzato dalla Lega c'era anche Sinibaldi

RIETI - Il candidato sindaco del centrodestra alle elezioni amministrative di Rieti 2022, Daniele Sinibaldi, ha partecipato questa mattina all'incontro organizzato dal coordinamento comunale e da quello provinciale della Lega con il Ministro del Turismo, Massimo Garavaglia, presso la Sala Consiliare della Provincia di Rieti.

«Con la presenza del Ministro del Turismo, Massimo Garavaglia - ha dichiarato Daniele Sinibaldi - abbiamo portato al livello più alto possibile le istanze del nostro territorio, di Rieti capoluogo, delle nostre montagne e di tutta la provincia. Per troppi anni abbiamo atteso risposte soprattutto dalla Regione Lazio. La stagione che si apre, quella del PNRR, deve essere quella in cui si concludono progetti da troppi anni attesi, TSM2 prima di tutti, e se ne mettono in campo di nuovi. Noi sappiamo come fare e tutti insieme lo faremo. Il Ministro nel suo intervento tra l'altro si è detto pronto a sostenere eventi che possono essere volano per il territorio, come per esempio la Fiera del Peperoncino o i mondiali di wakeboard. Ha sottolineato come sia essenziale che eventi come questi siano inseriti in un calendario nazionale che organizzi l'offerta turistica. Ha ricordato che i Cammini di fede sono altrettanto importanti e saranno arricchiti con la creazione di punti di ricarica , ad esempio sulla via Francigena , per le e-bike e anche questo sarà occasione di sviluppo. Abbiamo chiesto l'aiuto del Ministro per superare gli ultimi scogli di un cammino burocratico che ci vede da 12 anni lottare con la Regione Lazio perché le risorse da troppo tempo stanziate per il Terminillo diventino prima possibile quel comprensorio di cui tutto il nostro territorio ha bisogno. Siamo certi che, con il nostro lavoro e attraverso l'interessamento del Ministro, potremo raggiungere l'agognato risultato».