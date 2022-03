Il ministro Garavaglia in Provincia per un convegno sul turismo organizzato dalla Lega

RIETI - L’11 marzo alle 10 nella sala del Consiglio Provinciale, il Coordinamento Comunale e Provinciale della Lega organizzano una mattinata di approfondimento sul tema del turismo con il ministro Massimo Garavaglia ed altri importanti esponenti nazionali del partito.

«La Lega di Rieti ringrazia il Ministro Garavaglia per aver accettato l'invito ad un appuntamento che sarà incentrato sui temi concreti che interessano alla popolazione. Invito tutti a partecipare - dichiara il coordinatore comunale Emanuele Olivieri - perché il turismo è uno dei settori e dei temi fondamentali su cui intendiamo puntare fortemente per i prossimi anni insieme al nostro candidato sindaco Daniele Sinibaldi. La Lega di Rieti sta costruendo una lista forte e rappresentativa delle categorie e dei cittadini di Rieti e saremo protagonisti della campagna elettorale per portare il centrodestra e Daniele Sinibaldi alla vittoria»

Questo il programma dell’incontro:

Saluto istituzionale del presidente della Provincia di Rieti Mariano Calisse

Saluto istituzionale del sindaco del Comune di Rieti Antonio Cicchetti

Saluti del candidato sindaco del Centro Destra Daniele Sinibaldi

Interventi:

Capogruppo Regione Lazio Angelo Tripodi

Senatore Umberto Fusco

Onorevole Francesco Zicchieri

Europarlamentare Simona Baldassarre

Europarlamentare Anna Cinzia Bonfrisco

Onorevole Claudio Dirigon

Conclusioni Massimo Garavaglia

Moderatore dell'evento Paolo Mattei, coordinatore provinciale della Lega.