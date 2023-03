Il sindaco Sinibaldi alla riunione al Ministero dell’Agricoltura: «Finalmente attenzione sul Centro Strampelli»

RIETI - Il sindaco di Rieti, Daniele Sinibaldi, ha partecipato questa mattina alla riunione operativa convocata presso il Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste sul recupero del Centro Strampelli di Rieti.

All’incontro hanno partecipato il questore della Camera, on. Paolo Trancassini, il Commissario straordinario alla ricostruzione post-sisma 2016, Guido Castelli, il Rettore dell’Università della Tuscia Stefano Ubertini, e rappresentanti del Crea, dell’Agenzia del Demanio, del Ministero della Cultura.

«Grazie al Ministro Francesco Lollobrigida, a poche settimane dalla sua visita presso il Centro Strampelli, abbiamo già avviato riflessioni operative sul percorso da mettere in campo per la salvaguardia del patrimonio della struttura e per il recupero della stessa – dichiara il Sindaco di Rieti, Daniele Sinibaldi – Dopo tanti, troppi anni di abbandono finalmente, grazie all’attenzione del Ministro e al lavoro di squadra di tanti attori di primo piano, avanziamo verso un obiettivo prioritario tanto per la nostra Città quanto per l’intera Nazione».